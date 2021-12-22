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22.12.2021 11:03
Рубрика: Общество

Уральские ученые рассказали, чем удивил найденный в Антарктиде метеорит

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ
Фото: Пресс-служба УрФУ

Ученые УроРАН, Уральского и Казанского федеральных университетов вернулись из 67-й Российской антарктической экспедиции (второй такой экспедиции УрФУ). С собой они привезли лишь один образец метеорита.

Фото: Антон Кочнев/Предоставлено пресс-службой УрФУ
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Результат получился не очень впечатляющим из-за коротких полевых работ - погода резко ухудшилась и исследователям пришлось пережидать ее неделю на станции, а после - возвращаться домой. Напомним, экспедиция столкнулась со сложностями из-за обнаружения на юге Африки нового штамма коронавируса "омикрон". Из Антарктиды они возвращались через Кейптаун.

Единственную находку сделал горный гид Руслан Колунин во время разведвыхода на склон горы. Как рассказал журналистам руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович, найти среди камней метеорит - сложная задача, но это получилось сделать. Образцу присвоили временное полевое имя в честь исследователя - РК21001.

Каждый метеорит по-своему уникален, и нынешняя находка тоже смогла удивит экспертов: в международный метеоритный бюллетень еще не вносили аналогичных по концентрации некоторых элементов и соотношению минералов.

- В этом образце обнаружены цирконы, по ним можно датировать образец. Это будет ответом на вопрос, откуда он может быть. Мы уже отвергли предположение, что он с Луны, - сказал ученый, отметив, что определить, когда объект упал, не представляется возможным.

Ранее эксперты предположили, что найденный образец - метеорит-хондрит. Проведенные исследования подтверждают космическое происхождение вещества, однако классифицировать его пока не получается.

Фото: Любимый Сочи/ vk.com
Видео: В небе над Сочи сгорел метеорит

До включения камня в метеоритный бюллетень пройдет еще несколько этапов его изучения. Для них привлекут зарубежных специалистов и лабораторию в Москве. Исследователи планируют уложиться в полтора - два месяца.

По данным Александра Пастуховича, в Антарктиде найдено более семидесяти процентов метеоритов. Ученые планируют и дальше проводить такие экспедиции, сделать их ежегодными, но этот вопрос упирается в финансирование - бюджет этой поездки, например, составил 30 миллионов рублей. Это достаточно затратно, однако дешевле космических экспедиций. Метеоритные "вылазки" на постоянной основе проводит NASA, и, по словам ученого, в этот раз они привлекли к поискам космонавта - Сергея Кудь-Сверчкова, бортинженера экипажа космического корабля "Союз МС-17" и МКС.

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