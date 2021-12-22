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Снижение уровня заболеваемости, настойчивость бизнес-структур и явная психологическая усталость людей от пандемии привели к тому, что власти ряда регионов России перед праздниками постепенно стали отменять QR-коды. Правда, речь пока идет только о посещении торговых центров.
Вход в кафе и рестораны по-прежнему остается строго по кодам. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Вход в кафе и рестораны по-прежнему остается строго по кодам. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Вход в кафе и рестораны по-прежнему остается строго по кодам. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

Так, "QR-каникулы" объявили в Свердловской области: в торговые центры без "заветного иероглифа" здесь можно ходить в течение месяца - с 22 декабря по 20 января. А потом, как отмечают в регионе, будут смотреть за эпидемиологической ситуацией и решат, следует ли продлить послабление или нет.

Фото: Павел Лисицын \ РИА Новости
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Жители региона уже назвали решение губернатора "лучшим подарком" на Новый год. Но при этом они недоумевают, а почему в таком случае хотя бы в каникулы не разрешить ходить без кода в музеи, театры и на выставки. Ведь там, в отличие от ТЦ, столпотворений не бывает.

У рестораторов на Урале - своя радость: им разрешили не закрывать заведения по ночам, хотя посетители по-прежнему должны подтверждать, что сделали прививку. Владельцы нескольких кафе и ресторанов по такому случаю даже устроили маленький праздник на городской набережной - с шампанским и фейерверками.

Отменены QR-коды при входе в ТРЦ в Курганской и Тюменской областях. И сразу у касс и примерочных выросли очереди. Народ спешит "затариться" к празднику: кто-то везет огромную телегу мандаринов и шоколадок, кто-то выбирает елку, а кто-то красивую посуду.

Принял решение о небольшом послаблении и оперштаб Томской области. Здесь код теперь не требуется на входе в ТРЦ, однако его проверят при желании попасть в развлекательную инфраструктуру центров - рестораны и кинотеатры. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, полностью отказаться от введения QR-кодов невозможно. Число вакцинированных взрослых в регионе пока чуть больше 52%. "Справки с QR-кодами следует отменить лишь вместе с уходом ковида. А это будет тогда, когда еще половина томичей вакцинируются", - объяснил позицию глава области.

Власти значительной части регионов ограничения отменять не собираются - до тех пор, пока все жители не привьются

При этом власти значительной части регионов ограничения отменять не собираются до тех пор, пока, как заявили в Челябинской области, все жители не привьются.

А на Дальнем Востоке антиковидные меры и вовсе ужесточают. Так, в Амурской области расширили перечень торговых центров, куда попасть можно только с QR-кодом.

В свою очередь, на юге страны - в Астраханской области - правило входа по QR-кодам продлили до 16 января.

- Пока рано говорить о снятии большинства ограничений, - говорит врио руководителя астраханского управления Роспотребнадзора Евгений Одолевский. - Ведь эпидемическая ситуация остается сложной.

Правда, перед праздниками местным театрам разрешили увеличить заполняемость на 80 процентов.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Обязательными остаются QR-коды и в Дагестане. Проверки выявили, что около 80 процентов крупных торговых объектов региона не соблюдают требования в полной мере. Владельцев строго предупредили. Но, как говорят собственники ТЦ, из-за большого наплыва клиентов в предновогодние дни персонал проверять QR-коды просто не успевает.

Решили усилить контроль на время праздников и в Карачаево-Черкесии. Особое внимание проверке сертификатов будет уделяться на горнолыжных курортах Домбай и Архыз, где без QR-кодов будет нельзя заселиться в гостиницы, пользоваться канатными дорогами и пунктами проката оборудования. При этом на курортах открыли пункты вакцинирования и ПЦР-лаборатории.

Компетентно

Сергей Токарев, главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук:

- Отдельным регионам эпидемиологическая ситуация позволила пойти на отмену QR-кодов при входе в торгово-развлекательные центры. Это там, где идет снижение заболеваемости, увеличивается число вакцинированных, а значит, снижается общая нагрузка на систему здравоохранения. Но все же расслабляться всем нам пока рано. Ситуация сложная, достаточно высоким остается уровень смертности. А сейчас ожидается приход "омикрона" - как известно, более заразного штамма.

При этом мы так и не достигли уровня коллективного иммунитета, который позволил бы нам эффективно бороться с пандемией. Поэтому думаю, что повсеместно отменять QR-коды пока очень рано.

При этом мы обязательно должны продолжать вакцинацию населения нашей страны. Кстати, для этого можно использовать и предстоящие новогодние каникулы.

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