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22.12.2021 19:06
Рубрика: Происшествия

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу

Текст: Иван Егоров

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, перевели из "Матросской тишины" в городскую больницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, 22 декабря обвиняемый Зуев направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами.

Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве

Как отметили во ФСИН, в настоящее время состояние здоровья Зуева оценивается как удовлетворительное.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу зашиты Зуева, которая просила смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО в связи с плохим состоянием здоровья. В одно из предыдущих заседаний в Тверском суде Москвы ректору "Шанинки" уже становилось плохо с сердцем, и ему вызывали "скорую".

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