Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, перевели из "Матросской тишины" в городскую больницу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве, 22 декабря обвиняемый Зуев направлен в одну из городских больниц для планового медицинского обследования и консультации с узкопрофильными специалистами.

Как отметили во ФСИН, в настоящее время состояние здоровья Зуева оценивается как удовлетворительное.

Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу зашиты Зуева, которая просила смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО в связи с плохим состоянием здоровья. В одно из предыдущих заседаний в Тверском суде Москвы ректору "Шанинки" уже становилось плохо с сердцем, и ему вызывали "скорую".