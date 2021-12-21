Мосгорсуд оставил ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО до марта

Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без удовлетворения жалобу защиты на изменение меры пресечения ректора "Шанинки" Сергея Зуева. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом городской суд признал законным продление обвиняемому ареста на три месяца - до 7 марта 2022 года. Защита настаивала на замене для Зуева содержание в СИЗО в связи с состоянием его здоровья. Во время заседания Тверского суда Москвы 3 декабря, когда решался вопрос о продлении ареста ректору "Шанинки", ему стало плохо с сердцем и пришлось вызывать скорую. Ранее Зуев уже находился под домашним арестом, но решением суда был переведен в СИЗО.

Зуева обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с бывшей замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим замом гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком. Используя служебное положение, они заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства по совместительству. Зуев и Ракова своей вины не признают.

По словам адвокатов, ректор даже не был знаком с бывшей чиновницей.