Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве

В пресс-центре МВД России сообщили о том, что ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Как уточняют ведомстве, следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение Сергею Зуеву по части 4 статьи 159 "Мошенничество" УК РФ. В части четвертой данной статьи говорится о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

По версии следствия, Зуев в 2018 году совместно с бывшем заместителем министра просвещения РФ Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком вступили в преступный сговор в целях хищения денег вуза.

"Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения", - добавили в МВД России.

Как уточняет ТАСС, в ходе расследования уголовного дела, предварительно, установлен факт необоснованной выплаты с 2018 по 2020 год данным лицам бюджетных средств. При этом, по данным следствия, сами эти граждане не выполняли какой-либо работы в академии. Если верить правоохранителям, основной работой данных сотрудников было получение зарплаты. Чем они и занимались. Или, зарплату за них получал кто-то другой. Данные детали еще представить уставить. Как бы то ни было, по расчетам МВД, в результате данных манипуляций академии госслужбы был причинен ущерб более чем на 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении Марины Раковой, Сергея Зуева и иных лиц.

Напомним также, что сегодня появилась и другая информация, связанная с громким делом о мошенничестве со средствами Фонда новых форм развития образования (именно из него было выделено дело по фиктивному трудоустройству). В частности, исполнительный директор "Шанинки" Кристине Крючковой. Она выпущена из следственного изолятора и отправлена под домашний арест. Как сообщается, она признала вину и дала показания на Сергея Зуева.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. Фигурантами по нему проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они были заключены под стражу.

По версии следствия, они расхитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который, в свою очередь, для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку". В свою очередь, член ОНК Александр Хуруджи заявил, что состояние Сергея Зуева ухудшилось.