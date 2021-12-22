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22.12.2021 11:49
Рубрика: Культура

Роднянский вошел в рейтинг 500 наиболее влиятельных людей в киноиндустрии

Текст: Сусанна Альперина, Наталья Соколова
Журнал Variety объявил ежегодный рейтинг 500 наиболее влиятельных людей в мировом кино - лучших креативщиков индустрии. Продюсер Александр Роднянский - единственный представитель от России в этом списке. В список также вошли директор Walt Disney Боб Чапек, директор Netflix Шонда Раймс, продюсер Лана Вачовски.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Нновости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Нновости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Нновости

Александр Роднянский - продюсер, режиссер, один из самых влиятельных людей в российской киноиндустрии. В 1995 году он стал одним из создателей первого независимого украинского телеканала "1+1". До 2002 году был его генеральным директором, до 2008 году - совладельцем.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Александр Роднянский подписал контракт с Apple

В 2002 году возглавил телеканал "СТС" (Москва). В 2004 году стал управляющим директором холдинга "СТС-Медиа". Работал на этой должности до 2008 года, в 2008-2009 годах был президентом холдинга. С 2010 года он - президент "Кинотавра".

Александр Роднянский выступал в качестве продюсера нескольких десятков успешных художественных фильмов, в том числе "Девятая рота", "Солнце", "Елена, "День рождения буржуя", "Левиафан", сериалов "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой", "Кадетство", "Белая гвардия". Фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", где Роднянский выступил продюсером, был выдвинут на премию "Оскар" в этом году и победил в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля.

Кстати

Насколько же был дальновиден Александр Роднянский, когда в этом году на "Кинотавре" вручил другому продюсеру Сергею Сельянову приз "За вклад…". Оба фильма с российским участием, которые попали в шорт-лист "Оскара" - и анимационный "БоксБалет" Антона Дьякова, и "Купе номер 6" Юхо Куосманнена с Юрой Борисовым в главной роли, сделаны на студиях Сергея Сельянова - СТВ и "Мельница". Приз продюсеру был вручен на "Кинотавре" впервые.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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