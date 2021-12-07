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Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара"

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    07.12.2021, 07:04
Текст:   Анастасия Николаева

Драма "Разжимая кулаки", выдвинутая Россией на "Оскар", вошла в лонг-лист номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм вышел на START 30 октября. Картина получила гран-при конкурса "Особый взгляд" Каннского фестиваля и награду Европейской киноакадемии (так называемый "Европейский "Оскар"). Отмечена работа режиссера монтажа Мухарам Кабуловой.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет такой. Заур переезжает в город Мазур в Северной Осетии после трагических семейных событий. У мужчины трое детей - старший сын Аким сбежал из-под опеки отца Ростов, младший Дакко пока купается в отцовской любви без опаски, а дочь Ада активно строит планы побега. Отец отказывается признавать тот факт, что она выросла, и не хочет отпускать ее во взрослую и опасную жизнь. Это драма о взрослении, снятая почти полностью на осетинском языке.

Режиссер - Кира Коваленко, она же написала сценарий в соавторстве с Антоном Ярошем и Любовью Мульменко. В ролях - Милана Агузарова, Алик Караев, Сослан Хугаев, Хетаг Бибилов, Арсен Хетагуров, Милана Пагиева.

Также в лонг-лист попал выдвинутый от Финляндии фильм "Купе номер шесть" с Юрой Борисовым, снятый в копродукции с Россией.

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