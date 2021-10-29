Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября

Драма "Разжимая кулаки", выдвинутая российским комитетом на "Оскар" станет доступна на START уже в полночь 30 октября. Картина получила гран-при конкурса "Особый взгляд" Каннского фестиваля.

Главный герой фильма Заур переезжает в город Мазур в Северной Осетии после трагических семейных событий. У мужчины трое детей - старший сын Аким сбежал из-под опеки отца Ростов, младший Дакко пока купается в отцовской любви без опаски, а дочь Ада активно строит планы побега. Отец отказывается признавать тот факт, что она выросла и не хочет отпускать ее во взрослую и опасную жизнь.

Это драма о взрослении, снятая почти полностью на осетинском языке.

Режиссер - Кира Коваленко, она же написала сценарий в соавторстве с Антоном Ярошем и Любовью Мульменко.

Кроме того, на сервисе 5 ноября состоится онлайн-премьера фильма "Герда", вошедшего в конкурс фестиваля в Локарно и недавно вышедшего в российский прокат.