Что в кино: "Обитель зла", Эдгар Райт, Disney, "Купе номер 6", "Мертвец"

В кинотеатрах - перезапуск "Обители зла", новый фильм Эдгара Райта с Аней Тейлор-Джой, юбилейный диснеевский мультик, финский кандидат на "Оскар" с Юрой Борисовым, культовый "Мертвец" Джима Джармуша и не только.

"Обитель зла: Раккун-Сити"

Фото: kinopoisk.ru





После эпического завершения разухабистой линейки Пола У.С. Андерсона с Миллой Йовович, давно утратившей связь с игровой серией (к которой она изначально имела отношение весьма условное), олдовые геймеры получили кино, в гораздо большей степени имеющее право называться экранизацией.

Йоханнес Робертс, прежде - режиссёр низкобюджетных ужастиков (хотя в его фильмографии включались просветы), получив ресурсы посолиднее, снял на удивление добротную картину - атмосферную, довольно пугающую и по-хорошему старомодную. Последнее многие ставят "Раккун-Сити" в упрёк, но настоящие поклонники жанра увидят в таком подходе сплошные плюсы.

"Прошлой ночью в Сохо"

Фото: kinopoisk.ru

Всеобщий любимец и весельчак Эдгар Райт вдруг решил переключиться на серьёзный триллер. Да не просто серьёзный, а, как сейчас принято говорить, душный. Его "Прошлой ночью" - это такой вывернутый наизнанку "Однажды в… Голливуде", больно стукнувшийся о "Девушку, подающую надежды".

Молодая особа (Томасин МакКензи) приезжает из провинции в Лондон и снимает комнату у сварливой старушки. Дом старинный, и в нём барышню посещают видения - сначала очаровательные, потом - страшные. Она видит красавицу из прошлого (Аня Тейлор-Джой), чьи мечты о блестящей карьере стремительно и вдребезги разбились о зловредную и вездесущую мизогинию.

Дело было в шестидесятых, в которые героиня влюблена. И Эдгар Райт тоже в них влюблён. Беда в том, что Эдгар Райт от этой своей влюблённости несказанно мучится: ведь любить шестидесятые теперь нельзя, потому что тогда не было MeToo. И если Тарантино этой красивой эпохе спел серенаду, заодно нежно подправив то, что там надлежало подправить, Райт устраивает над ней мазохистское судилище. Зрелище весьма обескураживающее, хоть местами и красивое.

"Энканто"

Шестидесятый диснеевский мультик ожидаемо цветист, пышен, музыкален (последнее - даже сверх меры) и многозначительно нравоучителен. Девушка по имени Мирабель - единственная в волшебном семействе Мадригаль, обделённая суперспособностями. Разумеется, это неспроста, и свою особость она ещё проявит в самой важной сфере - в сфере сохранения семьи. Пожалуй, один из лучших мультфильмов Disney (Pixar не в счёт) за последнее время. Рецензия - здесь.

"Купе номер 6"

Фото: kinopoisk.ru

Фильм, выдвинутый Финляндией на "Оскар" и снятый в сотрудничестве с Россией. Финская девушка едет из Москвы на русский север, чтобы посмотреть на петроглифы. Её попутчиком оказывается русский шахтёр, которого играет Юра Борисов. Играет от души, порою оголтело переигрывая. Его персонаж, поначалу отталкивающий, постепенно вызывает симпатию и у соседки, и у зрителя. Таким образом финны в очередной раз перебирают весь комплекс стереотипов об "ох уж этих русских" - на первый взгляд, неотёсанных и неприятных, но в глубине души добрых, надёжных и отзывчивых. Мило, конечно, но от отчётливого клюквенного привкуса картину почему-то не избавило даже участие в создании ленты этих самых русских.

"Медвежонок Бамси и дракон"

Фото: kinopoisk.ru

Третий полнометражный (но до обидного короткий - всего час) мультик про шведского медведя-супергероя. Такой же симпатичный и здорово нарисованный, как и предыдущие два. Для похода в кино с детьми - идеальный вариант.

"Триумф"

Фото: kinopoisk.ru

Был у нас в прокате недавно шаблонный духоподъёмный фильм про однорукого бойца смешанных единоборств, теперь встречайте точно такой же, только про борца с ДЦП. "Триумф" целиком состоит из набора штампов спортивных драм про героическое преодоление, включая антагониста, который невзлюбил несчастного инвалида просто потому, что он такой вот козёл и не любит инвалидов. И он, разумеется, будет посрамлён.

"Грэйс и Джо. История любви"

Фото: kinopoisk.ru

До одноклеточности простенькая мелодрамка про сироту-полукровку (парень наполовину японец), влюбившегося в белую красавицу, дочку местного богача. Влюбился взаимно, но отец у девушки - гнусный расист и задавака. Любовная история, конечно, закончится хорошо - хотя и не без некоторых оговорок. Единственное, что здесь может вызвать интерес - роль Мэтта Диллона, сыгравшего добряка-врача, покровителя бедного мальчишки. На контрасте с "Домом, который построил Джек" смотрится довольно забавно.

"Мертвец"

Фото: kinopoisk.ru

По мнению (вполне справедливому) многих - лучший фильм Джима Джармуша и точно одна из лучших ролей Джонни Деппа. Экзистенциально-мистическое путешествие по Дикому Западу, одновременно красивое до неприличия и жуткое до мурашек. Отличное кино, которое наверняка ещё лучше смотрится на большом экране.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.