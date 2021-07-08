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Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто"

Новости
    08.07.2021, 16:51
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Россия Фото: youtube.com/ Disney Россия
Фото: youtube.com/ Disney Россия

Несмотря на все новомодные приторные расово-гендерные повестки, в которые Disney и Netflix особо заполошно сейчас бегают взапуски, пока нет причин сомневаться в "Энканто" (Encanto). Судя по трейлеру, всем обязательным нынче пунктам он хоть и следует, но общих красот ролика это, слава богу, не отменяет.

Фото: kinopoisk.ru
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Локализованный тизер-трейлер американо-колумбийского фильма размещен на YouTube-канале Disney Россия и тешит и глаз, и ухо.

А подпись к нему призывает не пропустить новое приключение студии, что расскажет историю удивительной семьи Мадригалов, "живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто".

Каждого ребенка в этой семье магия места "благословила уникальным даром - от суперсилы до способности исцелять".

Фото: kinopoisk.ru
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Но, увы, почему-то обошла стороной юную Мирабель. Которая, обнаружив, что данная магия находится в опасности, решает: именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Фоном следуют зажигательные плясовые песнопения и задорные tribal-перестуки. 

Занимались проектом люди, делавшие "Зверополис", "Моану", "Райю и последнего дракона", "Рапунцель", "Холодное сердце" и прочие мегашлягеры.

В кино - с 25 ноября.

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