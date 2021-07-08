Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто"

Несмотря на все новомодные приторные расово-гендерные повестки, в которые Disney и Netflix особо заполошно сейчас бегают взапуски, пока нет причин сомневаться в "Энканто" (Encanto). Судя по трейлеру, всем обязательным нынче пунктам он хоть и следует, но общих красот ролика это, слава богу, не отменяет.

Локализованный тизер-трейлер американо-колумбийского фильма размещен на YouTube-канале Disney Россия и тешит и глаз, и ухо.

А подпись к нему призывает не пропустить новое приключение студии, что расскажет историю удивительной семьи Мадригалов, "живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто".

Каждого ребенка в этой семье магия места "благословила уникальным даром - от суперсилы до способности исцелять".

Но, увы, почему-то обошла стороной юную Мирабель. Которая, обнаружив, что данная магия находится в опасности, решает: именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Фоном следуют зажигательные плясовые песнопения и задорные tribal-перестуки.

Занимались проектом люди, делавшие "Зверополис", "Моану", "Райю и последнего дракона", "Рапунцель", "Холодное сердце" и прочие мегашлягеры.

В кино - с 25 ноября.