Российских фильмов на церемонии "Оскар" не будет

Среди 15 картин не на английском языке, отобранных из 92 претендентов, финско-российский фильм "Купе № 6", исландский "Агнец", немецкий "Я создан для тебя", норвежский "Худший человек в мире". Наиболее вероятными кандидатами в номинанты здесь считаются "Герой" (Иран), "Рука бога" (Италия) и "Сядь за руль моей машины" (Япония). Фаворит многих критиков золотой лауреат Каннского фестиваля "Титан" (Франция) из списка вылетел.

Датский фильм "Побег" (Flee) режиссера Йонаса Поэр Расмуссена, снятый в редком жанре документальной анимации, стал первой картиной, номинированной сразу в категориях документального и анимационного кино, а также как лучший фильм не на английском языке.

Объявлены шорт-листы в категориях звука (здесь в число номинантов предсказуемо вошли "Вестсайдская история", "Дюна", "Человек-паук: вдали от дома", "Тихое место 2") и саундтреков, где дважды номинирован Джонни Гринвуд за фильмы "Власть пса" и "Спенсер"; он будет состязаться с Хансом Циммером ("Дюна"), Крисом Бауэрсом ("Король Ричард"), и Джеймсом Сэмюэлем ("Тем тяжелее падение"), отобранными из 136 претендентов.

В категории визуальных эффектов в шорт-лист попали 10 картин, в частности, "Черная вдова", "Дюна", "Вечные", "Годзилла против Конга", "Не время умирать", "Главный герой", "Матрица: воскрешение", "Шан Чи и легенда десяти колец".

Объявлены также картины, отобранные в шорт лист в категориях "Музыка", "Оригинальная песня", "Документальные фильмы", "Лучший грим", короткометражных игровых фильмов и короткометражных анимаций.

Голосование академиков пройдет с 27 января по 1 февраля, окончательный список номинантов на "Оскар" будет объявлен 8 февраля, а 94-я церемония вручения Академических премий пройдет 27 марта.