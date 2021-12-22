Скворцова: Состояние больных улучшается уже после первой ингаляции “МИР-19”

Состояние больных коронавирусом улучшается уже после первой ингаляции препаратом "МИР-19". Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, у пациентов с тяжелой интоксикацией сразу же снижается вирусная нагрузка.

"Если больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с землистым цветом лица, с вегетативными симптомами, то после первой же ингаляции меняется состояние пациента, мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки", - сказала Вероника Скворцова.

Также глава ФМБА добавила, что "МИР-19" является универсальным для любых известных на сегодняшний день мутаций коронавируса.

"Проверены все линии, которые были зарегистрированы в мире, не только в России, такие как "каппа", "мю", "лямбда" и выявляющиеся уже с начала этого года "альфа", "бета", "гамма", "дельта" и "омикрон", - пояснила Вероника Скворцова.

В среду, 22 декабря, ингаляционный препарат "МИР-19" зарегистрировал Минздрав РФ.