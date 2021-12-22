Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"

Минздрав России зарегистрировал новый препарат от коронавируса "МИР-19". Об этом со ссылкой на федеральное медико-биологическое агентство сообщает ТАСС.

Как ранее объясняла директор ФМБА Вероника Скворцова, разработанный препарат блокирует репликазный сайт вируса, который "является жизненно необходимым для вируса"​​​.

"Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - отметила Скворцова.

Позже она добавила, что "МИР-19" сможет лечить в том числе и больных, зараженных штаммом "омикрон". Скворцова подчеркнула, что в основе препарата совершенно новая молекула, и вторая фаза клинических исследований подтвердила его преимущество перед другими лекарствами от COVID-19.