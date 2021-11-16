Глава ФМБА рассказала, как работает лекарство от коронавируса "МИР-19"

Препарат от коронавируса "МИР-19" безопасен для человека и универсален для всей линейки штаммов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Препарат не воздействует на организм человека. Он влияет только на вирус, является этиотропным противовирусным, высокоспецифичным препаратом", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Скворцовой, разработанный препарат блокирует репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, который "является жизненно необходимым для вируса"​​​. "Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов, поэтому он является универсальным", - отметила Скворцова, добавив, что возможность блокирования этого сайта дает возможность бороться с вирусом даже при активной мутации.

"Первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме", - подчеркнула глава ФМБА.

Отчет по второй фазе клинических исследований препарата уже направлен в Минздрав, сообщила она.

Аббревиатура "МИР" расшифровывается как "малая интерферирующая РНК". Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса.