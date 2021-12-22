Следователи смогут проводить допросы и очные ставки по видео

Как пояснил в свое время председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, на практике нередко у правоохранительных органов возникает необходимость провести следственное действие с человеком, находящемся в другом городе.

Например, нередко потерпевшие от преступлений являются приезжими. И человек в таком случае не может оставаться в чужом городе на все время, пока идет расследование. Также приезжим может оказаться свидетель. Возможна и масса других ситуаций. До сих пор следователи либо сами выезжали в командировки, либо направляли поручение - взять показания у того-то и того-то. Сейчас решить проблему можно будет с помощью видеоконференцсвязи.