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22.12.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Следствие просит еще продлить арест Абызову

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Мосгорсуд в среду начал рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову. Экс-чиновник был арестован в марте 2019 года и уже больше двух с половиной лет находится под стражей в СИЗО.

Абызова и других фигурантов дела обвиняют в хищении 4 млрд рублей у поставщиков энергии в Сибири и их последующей легализации. А еще в незаконной предпринимательской деятельности на 32 млрд рублей плюс в коммерческом подкупе на 78 млн рублей. Впрочем, весь ущерб от преступной деятельности экс-министра без портфеля скорее всего будет возмещен еще до оглашения приговора.

Суд признал законным взыскание с экс-министра Абызова более 2,2 млрд рублей

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Абызову. В мае 2021 года Мосгорсуд признал это решение законным и оно вступило в силу. Оно касалось обращения в доход государства 32,5 млрд рублей. Это то имущество, в отношении которого бывший министр открытого правительства не смог предоставить доказательств законного его приобретения. Как сообщили ранее в Генпрокуратуре, при поступлении на госслужбу Михаил Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о находящихся в его владении не менее пяти зарегистрированных на территории Кипра офшорных компаний.

Кроме того, по данным прокуратуры, в период нахождения на госслужбе Абызов тайно от работодателя продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. Как отметили в Генпрокуратуре, Абызов извлекал доходы от подконтрольных ему компаний, оформив их на подставных лиц и организовав на Кипре и в Москве теневые офисы в обычных квартирах. А уже в ноябре 2021 года Гагаринский суд взыскал с бывшего чиновника еще 2,2 млрд рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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