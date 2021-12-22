Мэр столицы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе городского правительства - это традиционно происходит в конце декабря.

Глава города рассказал о работе в текущем году и планах на 2022-й. Затронул темы строительства транспортной инфраструктуры, включая метро и МЦД, развития дорожной сети. К примеру, важнейшей задачей для метростроителей мэр назвал окончание строительства Большой кольцевой линии, после чего они сосредоточатся на развитии радиальных линий.

Собянин также затронул темы реновации и благоустройства, ввода новых объектов здравоохранения, реставрации памятников. Градоначальник напомнил, что за последние десять лет было отреставрировано более 1700 памятников архитектуры.

Остановился мэр и на борьбе с пандемией - он поблагодарил врачей и всех медработников, которые уже почти два года противостоят коронавирусу. По его словам, они спасли жизнь и здоровье двух миллионов горожан, которые переболели инфекцией и были выписаны. "Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", - подчеркнул Собянин.