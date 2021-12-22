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22.12.2021 12:37
Рубрика: Общество

Сотруднику МГУ понадобилась медпомощь после инцидента с отцом Тепляковой

Текст: Ирина Огилько
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Фото: vesti.ru

Одному из сотрудников факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова понадобилась медицинская помощь после инцидента с отцом девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой.

Фото: vesti.ru
У Алисы Тепляковой появились проблемы в начале семестра в МГУ

Как сообщает ТАСС, накануне сотрудники психологического факультета были вынуждены вызвать полицию из-за поведения отца студентки Алисы Тепляковой. Мужчина пытался пройти к месту проведения экзамена и "разобраться с преподавателями", которые не так спрашивали дочь и не ту оценку ей поставили.

"В процессе сдачи экзаменов при полном соблюдении процедуры студентке были выставлены объективные оценки. Полученные Алисой оценки вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей. И если в первый раз эта реакция носила больше эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме, - отметили на факультете ТАСС. - Преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход. Одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь".

Общество Образование Происшествия ЧП Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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