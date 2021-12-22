Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2021 года № 1025 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом пункта 2-1, абзаце втором пункта 2-5.9, абзаце пятом пункта 2-5.10, абзаце десятом пункта 2-5.12, абзаце третьем пункта 2-5.13, абзаце пятом пункта 2-5.15, абзаце пятнадцатом пункта 2-5.23, абзаце пятом пункта 2-5.29, абзаце третьем пункта 2-5.33, абзацах восьмом и тринадцатом пункта 2-50 постановления слово "документов" заменить словами "действующих документов".

1.2. В абзаце восьмом пункта 2-1, абзаце третьем пункта 2-5.9, абзаце шестом пункта 2-5.10, абзаце одиннадцатом пункта 2-5.12, абзаце четвертом пункта 2-5.13, абзаце шестом пункта 2-5.15, абзаце шестнадцатом пункта 2-5.23, абзаце шестом пункта 2-5.29, абзаце четвертом пункта 2-5.33, абзаце третьем пункта 2-42, абзацах девятом и четырнадцатом пункта 2-50 постановления слова ", если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев" исключить.

1.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2-1, абзаце шестом пункта 2-5.9, абзаце девятом пункта 2-5.10, абзаце четырнадцатом пункта 2-5.12, абзаце седьмом пункта 2-5.13, абзаце девятом пункта 2-5.15, абзаце девятнадцатом пункта 2-5.23, абзаце девятом пункта 2-5.29, абзацах двенадцатом и семнадцатом пункта 2-50 постановления слова "отобранного не ранее чем за 72 часа до предъявления" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата".

1.4. В абзаце пятом пункта 2-5.10 и абзаце пятом пункта 2-5.15 постановления дату "27.12.2021" заменить датой "02.01.2022".

1.5. В абзаце четырнадцатом пункта 2-5.12 постановления слова "лиц, вступающих в брак, а также" исключить.

1.6. В абзаце девятом пункта 2-5.23 постановления слова "организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов," исключить.

1.7. В абзаце десятом пункта 2-5.23 постановления слова "организациями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов," исключить.

1.8. В абзаце девятнадцатом пункта 2-5.23 постановления слова ", и посетителей театров" исключить.

1.9. В абзаце втором пункта 2-5.33 постановления слова "отобранного не ранее чем за 72 часа до дня заселения" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата", слова "через каждые 72 часа" заменить словами "через каждые 48 часов".

1.10. В абзаце втором пункта 2-42 постановления слово "документы" заменить словами "действующие документы".

1.11. Дополнить постановление пунктом 2-71 следующего содержания:

"2-71. С 23.00 31.12.2021 до 06.00 01.01.2022 действие пункта 2.1.22 и абзаца пятого пункта 2-37 постановления приостановить".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.6 и 1.7, вступающих в силу с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







