В Петербурге перенесли введение QR-кодов в магазинах и кафе

В Петербурге введение QR-кодов в непродовольственной рознице и кафе перенесено с 27 декабря на 2 января. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Еще одно послабление - общепиту разрешено не закрываться в новогоднюю ночь. Это значит, что кафе и рестораны смогут провести праздничные вечеринки.

В новогоднюю ночь в Петербурге многие едут в центр города, фотографируются у елки на Дворцовой площади, гуляют по улицам. Для этого обычно создаются все условия - транспорт работает всю ночь, включая метрополитен.

Несколько недель назад в Смольном заявили, что в этот раз метро закроют, а автобусы будут ходить по режиму выходного дня. Но сейчас городские власти изменили решение - в ночь на 31 декабря транспорт будет работать.

Однако расслабляться рано. Ограничения в Петербурге введут, но со 2 января. Ожидается, что с этого времени антиковидные документы понадобятся при посещении кафе, а также всех непродовольственных магазинов, за исключением аптек и точек с товарами первой необходимости.