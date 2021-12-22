Суд запретил налоговой инспекции менять категорию авто

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: налоговая инспекция не вправе самостоятельно менять категорию и тип автомобиля.

От того, как вашу машину обозначит ГАИ, зависит, какой налог вы с нее заплатите. В своем обзоре судебной практики кассационный суд дал подробный ответ, как рассчитывать налог в спорных случаях. "Налоговые органы не наделены правом самостоятельно определять тип и (или) категорию транспортного средства, в связи с чем при исчислении транспортного налога ставка налога должна применяться налоговыми органами исключительно на основании и в соответствии с данными о типе и категории автомобиля, представленными подразделением ГИБДД МВД России", - дословно сказано в документе.

В качестве примера приведена история жителя подмосковного Красногорска некоего Ф. и его автомобиля. Мужчина является счастливым обладателем микроавтобуса Toyota Hiace, который относится к категории легковых автомобилей категории "В". Ставка налога в Московской области для таких "железных коней" предусмотрена 10 рублей с каждой лошадиной силы. Однако налоговая инспекция стала рассчитывать налог мужчине по ставке 50 рублей с каждой лошадиной силы: исходя из типа транспортного средства "автобус". Мужчина обиделся за своего верного старенького (1985 года выпуска) "коня" и подал в суд.

Кассация в итоге поддержала налоговую. Как пояснила третья инстанция, закон не разграничивает транспортные средства по категориям "легковые автомобили", "грузовые автомобили". Есть только буквы: В, С и т.д. "Вместе с тем Закон Московской области "О транспортном налоге в Московской области" устанавливает налоговые ставки исходя из типа транспортного средства", обратил внимание кассационный суд. А приказом МВД России в 2019 году утверждена форма документов, и там появилось указание, для чего используется транспортное средство. То есть тип. Таким образом, согласно данным ГАИ, мужчина оказался владельцем автобуса (тип) категории "В". Кассационный суд объяснил: раз это записано в материалах из ГИБДД, налоговая была вправе применить повышенную ставку, как для автобуса.