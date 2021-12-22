В каких регионах России больше всего интересуются покупкой авто онлайн

Специалисты СберАвто выяснили, в каких регионах и городах страны в 2021 году больше всего интересовались покупкой авто онлайн.

Согласно результатам исследования, чаще всего автомобили онлайн приобретали жители Москвы (самые популярные автомобили - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta и Skoda Octavia). Средний чек на машину в столице составил 1 050 000 рублей.

На втором месте - Санкт-Петербург (в топе продаж - Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada Vesta; средняя стоимость авто - 906 000 рублей), далее расположились Екатеринбург (Lada Kalina, Lada Granta и Hyundai ix35; 690 000 рублей) и Новосибирск (Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro; средний чек 990 000 рублей), а замыкает пятерку Воронеж (самые популярные модели - Lada Priora и Lada Kalina; 530 000 рублей).

Если говорить отдельно об областях, то наибольшее количество сделок, помимо Москвы и области, а также Санкт-Петербурга и области, было зафиксировано в Свердловской области. 94% сделок в этом регионе было оформлено на авто с пробегом, а в кредит было приобретено 39% автомобилей. На четвертом месте - Краснодарский край с 80% сделок на авто с пробегом и 72% сделок с использованием кредитных средств.

В Новосибирской области 60% сделок пришлось на подержанные авто, 44% автомобилей приобретено в кредит, а в Воронежской области 88% авто, приобретенных онлайн, оказались с пробегом, в кредит оформлено 52% автомобилей. В Республике Татарстан доля подержанных авто, приобретенных через СберАвто, составила 86%, купленных в кредит - 41%.

В 2021 году автомобили приобретались онлайн абсолютно во всех частях страны: и за Полярным кругом (например, в Мурманске и Норильске), и на Дальнем Востоке, и на Кавказе, а также в Калининграде.