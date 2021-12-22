В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности

Переговоры с Вашингтоном по предложениям Москвы о гарантиях безопасности начнутся в январе, после получения на них ответа можно говорить об очном саммите Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Сейчас перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ, не менее конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения. Именно для этого уже согласованы форматы переговоров", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

В Кремле надеются, что переговоры начнутся уже в январе, и будут получены "конкретные ответы на конкретно поставленные вопросы". "А после этого уже будет понятно, имеется ли общий фундамент, на котором можно готовить следующий саммит", - добавил Дмитрий Песков.

Ранее Россия предложила подписать США договор о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.