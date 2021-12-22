В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон”

В России создан тест на коронавирус, который способен сразу определять штамм "омикрон". Об этом заявил директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, такие тесты разработаны в научных организациях Роспотребнадзора.

"То есть используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек COVID-19, и если заражен, то это вариант "омикрон" или нет", - сказал Максютов.

Также ученый добавил, что эти тест-системы сейчас проходят лабораторные исследования, а при необходимости будут зарегистрированы и начнут применяться.

Ранее сообщалось, что ульяновская компания создала свою тест-систему для выявления "омикрона".