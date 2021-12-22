Ульяновская компания создала тест-систему для выявления "омикрона"

В Ульяновске выпустили тест-систему, предназначенную для диагностики коронавируса COVID-19, в том числе и выявления нового штамма "омикрон", сообщает пресс-служба компании-разработчика.

Ученые при создании теста учитывали возможные мутации в значимых местах генома. Если такая мутация произошла, система узнает о возбудителе COVID-19.

В тест-системе обновили состав ферментов и буфер - они устойчивы к загрязнениям, поэтому теперь можно проводить реакции непосредственно с мазками из носоглотки или ротоглотки пациентов. В результате вирусные частицы не будут теряться или деградировать под воздействием химических веществ на дополнительном этапе выделения и очистки РНК - а значит, результат исследования будет более достоверным.

Напомним, по данным ВОЗ, штамм "омикрон" распространяется стремительно быстро. В России выявили 41 случай заболевания в Москве и области, Петербурге и Ростове-на-Дону, часть пациентов уже выздоровела.