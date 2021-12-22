"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны

Директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов назвал преждевременными разговоры о менее тяжелом течении болезни при штамме "омикрон". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы надеемся, что вариант "омикрон" вызывает клинически менее тяжелое течение заболевания, но сегодня говорить об этом еще преждевременно", - пояснил ученый.

Также он добавил, что даже если "омикрон" окажется менее опасным вариантом, то количество больных, которым будет нужна госпитализация, все равно может увеличиться - по той причине, что этот штамм заражает большее количество людей.

"Он может практически в три раза быстрее распространяться​​​. Но это предварительные оценки", - сказал Ринат Максютов.

Ранее стало известно, что в больницах Подмосковья находятся 30 носителей штамма "омикрон".