Вопрос читателям: Без какого фильма не наступит Новый год?

Дмитрий Беляев, экономист, Новосибирск:

- Конечно же, "Приключения Буратино". Я его впервые увидел лет, наверное, в шесть, на черно-белом телеэкране и, несмотря на полное отсутствие спецэффектов, помню, как сопереживал героям. В детстве бывало так: смотришь кино и понимаешь, что это неправда. А здесь - декорации нарисованные, а чувствуешь - все по-настоящему. Феномен. Видимо, потому что актеры там собрались гениальные - Ролан Быков, Рина Зеленая, Владимир Басов...

Татьяна Никифорова, врач 3-й городской клинической больницы Минска:

- "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова. Помните, там песня есть "Ах, Таня, Таня, Танечка"… Когда я была маленькая, мне ее в канун Нового года всегда мама напевала.

Анастасия Бычкова, заместитель директора Центральной городской библиотеки Жодино:

- У меня с новогодними праздниками ассоциируется комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. Впервые посмотрела, когда еще сама была ребенком. А сейчас с удовольствием пересматриваю вместе с сыном. Также любим все фильмы о Гарри Поттере - их тоже часто показывают перед Новым годом. А из советских, конечно же, "Ирония судьбы, или С легким паром!". Нестареющая классика!

Мария Боева, преподаватель, Санкт-Петербург:

- Мой любимый новогодний фильм - "Реальная любовь". Судя по тому, что картина 2003 года выпуска, а в эти дни она выходит в повторный прокат, я не одинока. Несколько новелл объединяет время действия - перед Рождеством, и тема: "Любовь вокруг нас. Оглянись - и ты сможешь ее увидеть". И это не только про любовь мужчины и женщины, в фильме есть про разное…

Антонина Бакшеева, соцработник, Владивосток:

- Я не буду, видимо, оригинальна, это "Ирония судьбы, или С легким паром!". "Ирония судьбы…" создает новогодние флер, настроение, суету, кажется, что это твои соседи - Надя и Женя выясняют за стеной отношения. Кстати, "Карнавальная ночь" тоже очень хороша, именно настроем на праздник.

Василий Поляков, почтальон, Красноярск:

- В новогодние каникулы я всегда пересматриваю добрые фильмы-сказки советских времен. Список уже составлен. Буду смотреть "Снежную сказку" 1959 года, "Дед Мороз и лето" 69-го… Обязательно старые мультфильмы, они тоже в моей программе. И, конечно, никуда без "Джентльменов удачи" - это, пожалуй, мой самый любимый новогодний фильм. Жаль, каникулы у почтальона длятся недолго. Третьего января - снова на службу!

Наталья Солодкая, студентка факультета журналистики БГУ:

- Не могу представить Новый год без фильма "Гринч - похититель Рождества". Эта картина возвращает меня в счастливое детство, потому что мы постоянно смотрели его всей семьей на новогодних каникулах. Эта сказка наполнена добром и праздничным настроением.