ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира

Во всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что в 2022 году вакцин от коронавируса хватит, чтобы привить все взрослое население мира. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

По словам Гебрейесуса, охватить все взрослое население планеты теоретически можно уже в первом квартале следующего года.

"Согласно нашим прогнозам, поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска", - сказал глава ВОЗ.

Накануне глава ВОЗ спрогнозировал, что пандемия также должна закончиться в 2022 году. Однако, по его словам, это произойдет, если хотя бы 70% населения планеты сделают прививку от COVID-19.