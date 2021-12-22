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22.12.2021 18:46
Рубрика: Общество

ВОЗ: в 2022 году вакцин хватит, чтобы привить все взрослое население мира

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Во всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что в 2022 году вакцин от коронавируса хватит, чтобы привить все взрослое население мира. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Getty Images via AFP
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По словам Гебрейесуса, охватить все взрослое население планеты теоретически можно уже в первом квартале следующего года.

"Согласно нашим прогнозам, поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска", - сказал глава ВОЗ.

Накануне глава ВОЗ спрогнозировал, что пандемия также должна закончиться в 2022 году. Однако, по его словам, это произойдет, если хотя бы 70% населения планеты сделают прививку от COVID-19.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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