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22.12.2021 06:02
Рубрика: Общество

Врач назвала продукт, способный разжижать кровь и снижать холестерин

Текст: Оксана Грибанова

Спрос на такую популярную специю, как корица, особенно возрастает зимой, и еще более активно - к Новому году. Кстати, согласно выводам американских исследователей, по своей антиоксидантной активности корица опережает чеснок и орегано - известные "суперпродукты". Какие полезные свойства есть у продукта, и кому от него лучше отказаться, рассказала эндокринолог, диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Гудожникова.

Фото: iStock
Кардиолог назвала продукты для снижения холестерина и чистых сосудов

Одно из ценных свойств корицы - снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт при регулярном употреблении помогает снижать уровень плохого холестерина в крови. Также есть данные, что корица разжижает кровь, улучшает кровообращение и понижает кровяное давление, передает "Доктор Питер".

Корицу нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдроме раздраженного кишечника, а также при проблемах с почками, отметила гастроэнтеролог Ольга Аришева. Кроме того, специя может способствовать повышению давления, поэтому при гипертонии стоит быть с продуктом аккуратнее.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков порекомендовал пить кофе с корицей, заменяя ей сахар. "Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам", - уточнил врач.

Наука Общество Здоровье

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