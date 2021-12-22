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22.12.2021 15:15
Рубрика: Общество

Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19 для детей

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Директор "НМИЦ здоровья детей" Андрей Фисенко перечислил возможные тяжелые последствия перенесенного коронавируса для детей. По его словам, которые приводит пресс-служба Минздрава, они могут быть долгосрочными и влиять на сердце, нервы и мозг.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как объяснил Фисенко, по сравнению со взрослыми серьезные осложнения ковида у детей и подростков встречаются реже, однако случаи тяжелого течения далеко не единичны.

"В то же время известно, что у детей и подростков, перенесших COVID-19, возможны долгосрочные последствия перенесенного заболевания, которые проявляются в нарушении работы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, когнитивные нарушения, может развиться иммунное воспаление", - рассказал Андрей Фисенко.

Медик подчеркнул, что единственным способом оградить детей от таких последствий является вакцинация.

"Долгожданное появление вакцины, одобренной для применения у подростков, поможет сохранить здоровье тысяч детей", - сказал Фисенко.

Также врач напомнил, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной и по письменному заявлению родителей.

"Тут никаких разночтений быть не может", - подытожил Андрей Фисенко.

Вакцинация от COVID-19 включена Минздравом в национальный календарь прививок - наряду с прививками от туляремии, чумы, бруцеллеза, бешенства, холеры, брюшного тифа, кори, дифтерии, полиомиелита и других.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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