Вакцинация от COVID-19 включена в национальный календарь прививок

Минздрав утвердил изменения в Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидемическим показаниям. Во вторую часть документа - календарь прививок по эпидемическим показаниям - вошла вакцинация от коронавируса.

Включение прививки в часть нацкалендаря с оговоркой "по эпидемическим показаниям" означает, что решение о вакцинации - кого конкретно и в каком порядке будут прививать - решается дополнительно, с учетом ситуации с распространением конкретной инфекции. Но одновременно это означает, что государство берет на себя обязательства производить нужные вакцины в требуемом количестве и в случае необходимости организовать прививочную кампанию.

В список прививок по эпидемическим показателям входят такие болезни, как туляремия, чума, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, холера, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит, клещевой энцефалит, некоторые виды лихорадок и другие инфекционные заболевания. В документе оговариваются условия, при которых прививка от этих инфекций становится обязательной. Так, прививка от клещевого энцефалита должна делаться всем работникам, выезжающим на работу или отдых в эндемичные районы.

От клещевого энцефалита, гепатита А прививают жителей регионов, неблагополучных по этим инфекциям, а от гепатита B - если человек контактировал с больным. В Роспотребнадзоре регулярно сообщают о "подчищающих" вакцинациях - когда в случае вспышки инфекции (например, кори) отслеживают всех, кто мог контактировать с заболевшими, и проводят им вакцинацию.

Впервые в эту часть календаря минздрав включил и прививку против COVID-19. "Это не значит, что теперь такая прививка будет в обязательном порядке делаться всему населению ежегодно. Но для отдельных приоритетных групп вакцинация будет обязательной, как это, собственно, уже происходит. Фактически закрепляется де-юре тот порядок проведения прививок от коронавирусной инфекции, который сложился за последний год", - пояснил "РГ" врач-иммунолог, эпидемиолог, зав.едующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов.

Документ закрепил, что в приоритетные группы первого уровня для обязательной вакцинации против коронавируса входят: пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше, некоторые профессиональные группы - медики, педагоги, работники сферы социального обслуживания и МФЦ. Отдельно выделено, что вакцинации подлежат пациенты-хроники: с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением, недугами бронхо-легочной системы. Кроме того, вакцинация становится обязательной для жителей городов-миллионников.

К приоритету второго уровня относятся работники транспорта и энергетической отрасли, правоохранители и военные, сотрудники пропускных пунктов при пересечении границы, вахтовики, волонтеры, работники сферы услуг.

В третью приоритетную группу наряду с государственными и муниципальными служащими, студентами и призывниками включены и подростки. В отношении этой группы в документе подчеркивается, что "вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно)... проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя)".

Прививка от коронавирусной инфекции включена в календарь по эпидемическим показаниям. Фото: Владимир Аносов

Собственно, такой порядок проведения противоковидных прививок уже введен в абсолютном большинстве регионов - и тут обновленный Нацкалендарь не приподнес никаких сюрпризов. При этом при проведении вакцинации всегда есть исключения: прививку не делают в случае, если у человека есть противопоказания. Но, конечно, "медотвод" должен быть официально оформлен. В минздраве готовят еще один приказ, который конкретизирует и утвердит перечень таких противопоказаний. "Это оправданное решение, особенно если мы действительно будем двигаться в сторону введения обязательной вакцинации и обязательных сертификатов, - прокомментировал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Нужно очень четкое понимание и регулирование в этом вопросе, чтобы и пациент, и его лечащий врач ясно представляли, можно рекомендовать вакцинацию или нет. И такое обсуждение должно быть обоснованным и публичным, поскольку слишком много на этой теме спекуляций и откровенного противостояния".

Впрочем, изменения в связи с коронавирусом - не единственные. Национальный календарь дополненили в части вакцинации детей раннего возраста. Теперь всех детей (а не только из групп риска, как раньше) будут прививать от гемофильной инфекции типа b и полиомиелита с использованием комбинированной вакцины, содержащей инактивированный противополиомиелитный компонент. "Развитие практики применения многокомпонентных вакцин - это эффективный способ защиты, в первую очередь детей, от более широкого перечня инфекций, - пояснил "РГ" исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение" Александр Плакида. - При этом уменьшается количество инъекций, снижается инъекционная нагрузка и число походов в поликлинику".

В третью приоритетную группу по проведению прививок против COVID-19 включили подростков 12-17 лет, но только по письменному заявлению родителей

То, что произошло расширение Календаря профилактических прививок, - это хороший знак, это означает, что государство готово выделять деньги на профилактику инфекций. То, что сейчас делается в экстренном порядке, далее будет проводиться планово, отметил Плакида. "Это очень положительный момент. Сегодня вакцинация остается наиболее эффективным и безопасным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. Организация плановых прививочных кампаний, иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок остается базисом сохранения здоровья населения. Что касается "обязательности" проведения прививок - в этой части ничего не меняется, принцип добровольной вакцинации сохраняется".