Вакцинация от COVID-19 включена в национальный календарь прививок

Включение прививки в часть нацкалендаря с оговоркой "по эпидемическим показаниям" означает, что решение о вакцинации - кого конкретно и в каком порядке будут прививать - решается дополнительно, с учетом ситуации с распространением конкретной инфекции. Но одновременно это означает, что государство берет на себя обязательства производить нужные вакцины в требуемом количестве и в случае необходимости организовать прививочную кампанию.
В список прививок по эпидемическим показателям входят такие болезни, как туляремия, чума, бруцеллез, сибирская язва, бешенство, холера, брюшной тиф, корь, дифтерия, полиомиелит, клещевой энцефалит, некоторые виды лихорадок и другие инфекционные заболевания. В документе оговариваются условия, при которых прививка от этих инфекций становится обязательной. Так, прививка от клещевого энцефалита должна делаться всем работникам, выезжающим на работу или отдых в эндемичные районы.
От клещевого энцефалита, гепатита А прививают жителей регионов, неблагополучных по этим инфекциям, а от гепатита B - если человек контактировал с больным. В Роспотребнадзоре регулярно сообщают о "подчищающих" вакцинациях - когда в случае вспышки инфекции (например, кори) отслеживают всех, кто мог контактировать с заболевшими, и проводят им вакцинацию.
Впервые в эту часть календаря минздрав включил и прививку против COVID-19. "Это не значит, что теперь такая прививка будет в обязательном порядке делаться всему населению ежегодно. Но для отдельных приоритетных групп вакцинация будет обязательной, как это, собственно, уже происходит. Фактически закрепляется де-юре тот порядок проведения прививок от коронавирусной инфекции, который сложился за последний год", - пояснил "РГ" врач-иммунолог, эпидемиолог, зав.едующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов.
Документ закрепил, что в приоритетные группы первого уровня для обязательной вакцинации против коронавируса входят: пожилые граждане в возрасте 60 лет и старше, некоторые профессиональные группы - медики, педагоги, работники сферы социального обслуживания и МФЦ. Отдельно выделено, что вакцинации подлежат пациенты-хроники: с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ожирением, недугами бронхо-легочной системы. Кроме того, вакцинация становится обязательной для жителей городов-миллионников.
К приоритету второго уровня относятся работники транспорта и энергетической отрасли, правоохранители и военные, сотрудники пропускных пунктов при пересечении границы, вахтовики, волонтеры, работники сферы услуг.
В третью приоритетную группу наряду с государственными и муниципальными служащими, студентами и призывниками включены и подростки. В отношении этой группы в документе подчеркивается, что "вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно)... проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иного законного представителя)".
Собственно, такой порядок проведения противоковидных прививок уже введен в абсолютном большинстве регионов - и тут обновленный Нацкалендарь не приподнес никаких сюрпризов. При этом при проведении вакцинации всегда есть исключения: прививку не делают в случае, если у человека есть противопоказания. Но, конечно, "медотвод" должен быть официально оформлен. В минздраве готовят еще один приказ, который конкретизирует и утвердит перечень таких противопоказаний. "Это оправданное решение, особенно если мы действительно будем двигаться в сторону введения обязательной вакцинации и обязательных сертификатов, - прокомментировал "РГ" сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. - Нужно очень четкое понимание и регулирование в этом вопросе, чтобы и пациент, и его лечащий врач ясно представляли, можно рекомендовать вакцинацию или нет. И такое обсуждение должно быть обоснованным и публичным, поскольку слишком много на этой теме спекуляций и откровенного противостояния".
Впрочем, изменения в связи с коронавирусом - не единственные. Национальный календарь дополненили в части вакцинации детей раннего возраста. Теперь всех детей (а не только из групп риска, как раньше) будут прививать от гемофильной инфекции типа b и полиомиелита с использованием комбинированной вакцины, содержащей инактивированный противополиомиелитный компонент. "Развитие практики применения многокомпонентных вакцин - это эффективный способ защиты, в первую очередь детей, от более широкого перечня инфекций, - пояснил "РГ" исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение" Александр Плакида. - При этом уменьшается количество инъекций, снижается инъекционная нагрузка и число походов в поликлинику".
То, что произошло расширение Календаря профилактических прививок, - это хороший знак, это означает, что государство готово выделять деньги на профилактику инфекций. То, что сейчас делается в экстренном порядке, далее будет проводиться планово, отметил Плакида. "Это очень положительный момент. Сегодня вакцинация остается наиболее эффективным и безопасным способом борьбы с инфекционными заболеваниями. Организация плановых прививочных кампаний, иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок остается базисом сохранения здоровья населения. Что касается "обязательности" проведения прививок - в этой части ничего не меняется, принцип добровольной вакцинации сохраняется".