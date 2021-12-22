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Вышел трейлер комедии "Оторви и выбрось" от автора "Папа, сдохни"

Новости
    22.12.2021, 16:14
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован трейлер нового фильма Кирилла Соколова, автора одной из лучших отечественных комедий последних лет "Папа, сдохни", который был его дебютом.

Синопсис новой комедии таков: "Ольга после четырех лет тюрьмы выходит на свободу и решает начать новую жизнь. Она собирается забрать у деспотичной бабушки свою десятилетнюю дочь, но та не желает ее отдавать. Закручивается кровавая погоня". То есть авторский почерк чувствуется сразу.

В ролях: Анна Михалкова, Софья Кругова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Николай Шрайбер.

Лента была показана на "Кинотавре". В прокате - с 24 марта.

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