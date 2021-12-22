Вышел трейлер комедии "Оторви и выбрось" от автора "Папа, сдохни"

В Сети опубликован трейлер нового фильма Кирилла Соколова, автора одной из лучших отечественных комедий последних лет "Папа, сдохни", который был его дебютом.

Синопсис новой комедии таков: "Ольга после четырех лет тюрьмы выходит на свободу и решает начать новую жизнь. Она собирается забрать у деспотичной бабушки свою десятилетнюю дочь, но та не желает ее отдавать. Закручивается кровавая погоня". То есть авторский почерк чувствуется сразу.

В ролях: Анна Михалкова, Софья Кругова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Ольга Лапшина, Виталий Хаев, Данил Стеклов, Николай Шрайбер.

Лента была показана на "Кинотавре". В прокате - с 24 марта.