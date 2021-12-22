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22.12.2021 17:01
Рубрика: Российский автопром

За тюнинговый УАЗ "Хантер" просят 3 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autoscout24.de Фото: www.autoscout24.de
Фото: www.autoscout24.de

В ФРГ на сайте Autoscout24.de выставили на продажу редкую модификацию рамного внедорожника УАЗ "Хантер", которая называется Jungle Edition. Такое исполнение "Хантеров" Ульяновский автозавод выпускает небольшими партиями специально для внешних рынков.

Фото: Пресс-служба Bremach.
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Jungle Edition практически идентичен предлагаемой в России версии "Экспедиция". Такой автомобиль, напомним, подготовлен для экстремального бездорожья. Продаваемая в Германии машина выпущена в 2021 году и стоит 38 тысяч евро, т.е. почти 3,2 млн рублей по нынешнему курсу.

Отличия от стандартного УАЗа - передний силовой бампер, наличие кенгурятника, экспедиционного багажника на крыше, шноркеля и защиты от попадания воды в двигатель, силовые пороги, специальные внедорожные шины с развитым протектором, расширители колесных арок типа "лаптер", усиленные полуоси и подвески, увеличенный клиренс и др. Jungle Edition также имеет окраску кузова специальным полиуретановым составом (не боится царапин и легких ударов).

По части агрегатов отличий от стандартного "Хантера" нет - 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ-409 мощностью 135 л.с., 5-ступенчатая механическая коробка передач BAIC, постоянный задний привод и жестко подключаемый передний. Есть также понижающая передача и блокировка заднего дифференциала.

Фото: www.autoscout24.de
Фото: www.autoscout24.de
#УАЗ