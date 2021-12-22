Захарова ответила на обвинения США в нарушении Россией норм ВТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", прокомментировала заявление главы офиса торгового представителя США Кэтрин Тай о том, что Россия, стимулируя импортозамещение и предоставляя преференции для товаров и услуг внутреннего производства, нарушает нормы ВТО.
По словам Захаровой, "торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад".
Также дипломат отметила, что "если кто-то и что-то нарушал правила ВТО, то это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями".