Chevrolet привезет в Россию обновленный Traverse. Подробности

В 2022 году компания Chevrolet начнёт продажи обновлённого кроссовера Traverse, который был представлен ещё весной 2020 года. О скором появлении новинки у дилеров свидетельствует промо-страница на официальном сайте марки в России.

К обновлению в Chevrolet подошли обстоятельно, что, вероятно, обусловлено низкой популярностью модели даже на американском рынке: Traverse получил полностью пересмотренный "передок", узкие фонари с необычной графикой, новую приборную панель с 8-дюймовым экраном, обновлённую мультимедиа, научившуюся сопрягаться со смартфонами Apple и на базе ОС Android.

Анонсированы две комплектации - LT и Premier, каждая из которых может быть дополнена опциональным декор-пакетом. Так, для LT предложат Sport Edition, в который входят решётка радиатора, шильдики и рейлинги чёрного цвета, 18-дюймовые чёрные литые диски. Пакет Redline Edition доступен для Traverse Premier: другой дизайн "гриля", чёрный декор наружных элементов, красные акценты на корпусах зеркал заднего вида и 20-дюймовых легкосплавных дисках, тонировка фонарей.

Фото: Пресс-служба Chevrolet

По-прежнему к покупке будут доступны 7- и 8-местная версия кроссовера. Силовой агрегат тоже будет старым: атмосферный бензиновый V6 3,6 литра мощностью 318 л.с. и 9-ступенчатый "автомат". Привод - полный.

Цена на новинку, вероятно, перевалит за 4 миллиона рублей, так как дорестайлинговый вариант Chevrolet Traverse не купить дешевле 3,9 млн рублей.