Для агробизнеса предложили ввести налоговые каникулы

Специальный налоговый режим

В России развита система выделения субсидий для АПК. Однако среди причин неэффективности мер господдержки специалисты, в том числе из Счетной палаты РФ называют "избыточное количество субсидий". Еще одна проблема - несвоевременное их доведение. Например, из-за слабой дисциплины, в которой винят региональные власти, Минсельхоз весной 2021 года был готов на 30 процентов сократить субсидии на растениеводство и животноводство. К середине мая, когда уже завершался сев, из 132 миллиардов рублей до аграриев дошли только 19 процентов, а в ряде регионов - менее 10 процентов средств. Региональные власти, в свою очередь, указывают на изменения нормативных документов и нерасторопность самих получателей господдержки. Как бы то ни было, в итоге все равно страдают сельхозпроизводители.

Одна из действенных мер господдержки АПК в развитых странах - налоговые льготы. Например, в Италии в течение первых 10 лет с момента создания сельхозкооперативы по первичной переработке продукции освобождаются от уплаты налога на доходы юрлиц и местного налога на доходы. Во Франции освобождены от уплаты налогов животноводческие кооперативы.

Предложения Дмитрия Давыдова по послаблению налогового режима для АПК России также касаются отдельных направлений.

Это предприятия, занимающиеся разведением редких и экзотических видов животных и растительных культур, которые сейчас не производятся в больших масштабах. "Например, в России на начальной стадии развития находится страусиный бизнес. Соответственно, предприниматели могут пользоваться налоговыми льготами в течение 20 лет, даже в случае значительного роста производства данного вида продукции", - указал Дмитрий Давыдов. Это приведет к удовлетворению внутреннего спроса на животную или растительную продукцию, которая сейчас импортируется в Россию. В перспективе можно перейти и к экспорту.

Предложения о длительных налоговых каникулах касается предприятий, ориентированных на агроэкспорт в новые страны. Необходимо утвердить на 20 лет список стран и категорий российских сельхозтоваров, которые не поставляются на определенные рынки. "Если российские производители сейчас не поставляют зерно в какую-либо страну, но начнут это делать, то доходы от экспорта должны быть освобождены от экспортных пошлин. Это повысит конкурентоспособность при вхождении на новые рынки", - отметил Дмитрий Давыдов.

"Благодаря льготам и удешевлению цикла сельскохозяйственного бизнеса, любым предпринимателям, как местным, так и зарубежным будет интересно заниматься сельским хозяйством именно в России", - уверен Дмитрий Давыдов. Для страны польза будет выражаться в увеличении налоговых поступлений, внедрении новейших технологий, увеличении числа рабочих мест.

К ожидаемой пользе можно отнести и сокращение затрат граждан на приобретение товаров агропроизводства. Это повысит покупательную способность и простимулирует рост экономики. Эффект от налоговых каникул - это также создание разнообразного и доступного пищевого рациона россиян. К очевидным плюсам можно отнести и развитие сельской инфраструктуры, решение многих социальных вопросов.

Вертикальное земледелие и аквапоника

Дмитрий Давыдов также предлагает обратить внимание на новейшие методы в растениеводстве и аквакультуре, которые могут получить стимул к развитию, благодаря особому налоговому режиму.

Из-за обостряющейся в результате пандемии Covid-19 глобальной проблемы голода и доступа к качественному продовольствию ООН провела в 2021 году саммит по продовольственным системам. Научная группа саммита рекомендовала уделить особое внимание "зеленым" технологиям, которые используют эффект симбиоза и взаимной биостимуляции видов, производимых в наземных и водных ресурсах. Ученые отметили, что такие системы не нуждаются в удобрениях, повышают урожайность и оказывают меньше влияния на окружающую среду.

В части 19 предложений на сайте 20idei.ru Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на аквапонику. Это система, основанная на симбиозе растений и водных организмов. Отходы жизнедеятельности рыб используются для питания растений, а те, в свою очередь, очищают воду для рыб. Благодаря такой системе, производитель получает сразу два вида продуктов, существенно сокращая расходы на ведение хозяйства.

Современные аквапонные фермы выращивают все виды зелени, китайскую капусту, томаты, перец, лук, огурцы, дыни, бобовые культуры и другие виды растений. Из водных животных чаще всего производится тилапия, форель, окунь, карп, сом, кой, треска, а также пресноводные раки, креветки и мидии. Как и в случае вертикальных ферм, этот метод имеет массу преимуществ перед традиционным сельским хозяйством по производительности и экологичности.

В топ-10 мировых лидеров индустрии сегодня входят компании из США, Японии и Австралии. Эксперты предсказывают стремительный рост рынка продукции, произведенной методом аквапоники, с темпом роста на 12,8 процента в год.

Учитывая рекомендации ООН и опыт развитых стран, Дмитрий Давыдов предлагает установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются исследованиями и разработкой технологии аквапоники, производством, установкой и обслуживанием оборудования для аквапонных ферм.

Кроме того, автор проекта "20 идей по развитию России предлагает обратить внимание на вертикальное земледелие - систему вертикальных слоев с высаженными растениями. Эта технология может применяться в помещениях в городе. На одном квадратном метре можно высадить в 15-20 раз больше растений, при этом они потребляют в 20-50 раз меньше воды. Сокращаются расходы на рабочую силу. Вертикальное земледелие не зависит от свойств почвы и климата, а урожай можно получать до 16 раз в год. Растения не нуждаются в обработке пестицидами.

Вертикальные фермы работают в Японии и США, они потребляют на 98 процентов меньше воды по сравнению с обычной фермой, при этом продуктивность выше в сотни раз. Aerofarms в США, там собирают до 26 урожаев в год.

В 2019 году вертикальная ферма открылась и в Москве. "РусЭко" работает в здании бывшей табачной фабрики. Производство в перспективе может обеспечить около 40 процентов потребности москвичей в зеленых салатах. По мощности и по технологиям это самый крупный проект в мире, кроме того, он улучшает экологию, заявили в столичной мэрии. Московские колледжи даже начали набор на новую специальность "сити-фермерство".

Однако несмотря на очевидные преимущества вертикального земледелия, в России оно не развито и оборудование стоит дорого, отметил Дмитрий Давыдов. Поэтому для отечественных технологических стартапов в этой сфере, предлагается также установить максимальные налоговые льготы.

При законодательной поддержке властей введение налоговых каникул может стимулировать развитие науки и технологий, решать вопросы импортозамещения, улучшать качество потребляемой пищи и способствовать созданию экологически устойчивого производственного цикла.