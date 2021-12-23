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23.12.2021 08:44
Рубрика: В мире

Экс-офицер ЦРУ предсказал катастрофу из-за подготовки США "партизан" на Украине

Текст: Юрий Когалов
Участие США в подготовке украинских сил "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" в случае вооруженного конфликта с Россией будет иметь катастрофические последствия для всех причастных сторон, в том числе самих Соединенных Штатов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Такое мнение выразил бывший офицер Центрального разведывательного управления США Филип Джиральди.

Грызлов: Украина не предпринимает практических действий, чтобы прекратить огонь

По его словам, которые приводит РИА Новости, "американское подстрекательство к войне является неконституционным, в этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлеченных сторон". Бывший сотрудник ЦРУ назвал появившиеся в СМИ сообщения о готовности американских спецслужб тренировать украинских "партизан" показателем того, что Вашингтон не извлек никакого урока из своих неудач в попытках смен режима в других странах или поддержки повстанческих сил. По мнению Джиральди, в итоге это может привести к тому, что США окажутся замешанными в военных преступлениях. А открытые поставки вооружений Киеву и подготовка украинских военных "могут втянуть США в более широкий конфликт".

Ранее газета Mirror со ссылкой на свои источники сообщила, что представители разведки США втайне договорились тренировать силы Украины для ведения партизанской войны. Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон собирается предоставить Киеву тяжелое вооружение, в частности системы ПВО.

Москва неоднократно заверяла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а перемещения войск по территории России является внутренним делом. Тем не менее это используется Западом для нагнетания атмосферы и размещения НАТО своих средств неподалеку от российских границ. Как ранее обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу, в странах Восточной Европы на ротационной основе уже размещены подразделения американской армии численностью около восьми тысяч военнослужащих. Напряженность наблюдается даже в тех европейских регионах, где присутствие Соединенных Штатов обозначено не армейским представительством, а всего-то работой частных военных компаний. По данным наших военных, американцы готовят на востоке Украины провокацию с использованием оружия массового уничтожения.

Как заверил со своей стороны глава МИД Сергей Лавров, Россия даст ответ на любые провокации. "У нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.

В мире США В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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