Новости

Украинцы промазали из Javelin на учениях 09:25
Бурятии направят более 4,1 млрд рублей по проекту "Сохранение озера Байкал" 09:17
Тимошенко назвала диверсией энергетическую политику правительства Украины 09:11
Синоптик обнаружил редкую "алмазную пыль" в атмосфере Москвы 08:52
ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен 08:33
УНИКС проиграл "Барселоне", ведя 20 очков в четвертой четверти 08:28
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 08:25
23 декабря Москву ждут девятибалльные пробки 08:08
МЧС отправило в Донбасс очередную колонну с гумпомощью 07:35
Рособрнадзор: Большинство выпускников справились с итоговым сочинением 07:00
Исследование: Т-клетки защищают от COVID-19 лучше, чем антитела 06:40
Раскрыта тайна пропавшей в Гренландии колонии викингов 06:19
Трамп рассказал, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа 05:55
Патология или норма: Невролог развеял миф о головной боли на морозе 05:32
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ ввели режим ЧС республиканского уровня 04:57
Вильфанд предупредил о снеге и аномальных морозах в ряде регионов РФ 04:35
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день 03:50
Ученые: Британцы с "омикрон"-штаммом реже попадают в больницу 03:10
Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском 02:45
Бельгия ввела новые коронавирусные ограничения 02:33
В Москве число прихожан РПЦ в пандемию снизилось на треть 02:15
Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов 01:38
Умер основатель "Билайна" и премии "Просветитель" Дмитрий Зимин 00:25
Бербок заявила о консенсусе с канцлером ФРГ по "Северному потоку - 2" 22.12.2021
Из Болгарии в Петербург этапирован находившийся в розыске россиянин 22.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 08:33
Рубрика: Экономика

ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен

Текст: Анастасия Селиванова

Все регионы России получили право самостоятельно определять максимальный объем потребления электроэнергии по льготному тарифу для населения. Это сделано для борьбы с нецелевым потреблением энергии, например, с майнерами, "фермы" которых маскируются под целые жилые дома.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
ФАС проконтролирует изменение цен на коммунальные услуги

Как сообщили "Российской газете" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая займется разработкой методических указаний по объемам льготного потребления, "тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан".

"Принятое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию" - объяснили в ФАС.

Фактически постановление защитит льготные тарифы населения от их нецелевого коммерческого использования и положительно скажется на решении проблемы перекрестного субсидирования (когда одна категория покупателей электроэнергии частично платит за другую, например, промышленность платит больше из-за низких тарифов населения).

Как писала ранее "РГ", в 2022 году тарифы на электроэнергию для населения повысятся с июля примерно на 5% или больше в зависимости от конкретного региона. Самый низкие тарифы на электроэнергию пока остаются в Иркутской области - 1,27 рубля за киловатт, именно в этом регионе наблюдается активность майнеров, которые занимаются добычей криптовалют. Как уточняли в Минэнерго, майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Правительство Минэнерго Регулирование тарифов в ЖКХ Регулирование энерготарифов

Главное сегодня

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Роспотребнадзор: Симптомы при "омикроне" могут появиться уже через день
В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде-2022
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу