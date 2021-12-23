ФАС: Новые правила расчета тарифов на электроэнергию не вызовут рост цен

Все регионы России получили право самостоятельно определять максимальный объем потребления электроэнергии по льготному тарифу для населения. Это сделано для борьбы с нецелевым потреблением энергии, например, с майнерами, "фермы" которых маскируются под целые жилые дома.

Как сообщили "Российской газете" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которая займется разработкой методических указаний по объемам льготного потребления, "тарифы для населения не вырастут и будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан".

"Принятое постановление правительства РФ расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию" - объяснили в ФАС.

Фактически постановление защитит льготные тарифы населения от их нецелевого коммерческого использования и положительно скажется на решении проблемы перекрестного субсидирования (когда одна категория покупателей электроэнергии частично платит за другую, например, промышленность платит больше из-за низких тарифов населения).

Как писала ранее "РГ", в 2022 году тарифы на электроэнергию для населения повысятся с июля примерно на 5% или больше в зависимости от конкретного региона. Самый низкие тарифы на электроэнергию пока остаются в Иркутской области - 1,27 рубля за киловатт, именно в этом регионе наблюдается активность майнеров, которые занимаются добычей криптовалют. Как уточняли в Минэнерго, майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения.