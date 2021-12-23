Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главную опасность штамма "омикрон" для России. По его словам, "омикрон" может оказать очень большое давление на систему здравоохранения страны. Об этом академик РАН рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснил Гинцбург, дело в том, что новый штамм очень быстро распространяется.

"В результате количество заболевших, в первую очередь, среди невакцинированных, может достичь очень больших значений, и система здравоохранения, коечный фонд, перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров", - заявил ученый.

При этом, по словам Гинцбурга, речи о том, что "омикрон" является более болезнетворным для людей, пока не идет.

"Другое дело, что он более контагиозный, то есть, гораздо лучше распространяется в популяции", - сказал Александр Гинцбург.

Ранее стало известно, что все ревакцинированные "Спутником" имеют антитела к штамму "омикрон".