Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток

Япония заинтересована в создании нового регулярного морского маршрута между своим морским регионом и Дальним Востоком РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса России, опубликованном по итогам заседания рабочей группы по транспорту российско-японской комиссии по торгово-экономическим вопросам.

В рамках совещания представители Японии также отметили, что на Дальнем Востоке реализуется уже 10 совместных российско-японских проектов в сфере транспорта, в том числе по развитию портовой инфраструктуры.

Также стороны обсудили вопросы железнодорожного сообщения между двумя странами.

О планах связать северное губернаторство Хоккайдо и южные Курилы регулярным морским маршрутом сообщалось еще в 2017 году.