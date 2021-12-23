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23.12.2021 16:57
Рубрика: Экономика

Инвестиции в проекты ТОР и СПВ на Дальнем Востоке превысили 2 трлн рублей

Текст: Алексей Рыбин

Инвестиции в проекты, реализующиеся на территориях опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток превысили два триллиона рублей. А общая стоимость всех инвестпроектов там оценивается в 6,3 трлн рублей, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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"Создается 203,8 тысячи рабочих мест, из которых 86,4 тысячи уже созданы. Инвестиции в проекты, инициаторы которых воспользовались государственными мерами поддержки, обеспечили более 50% от общего объема инвестиций", - пояснил министр.

Ранее президент Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что Дальний Восток требует особого внимания, там нужно развивать экономику, а также создавать современные и интересные рабочие места.

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