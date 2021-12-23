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23.12.2021 16:06
Рубрика: Общество

Путин рассказал, как противостоять оттоку населения с Дальнего Востока

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

На Дальнем Востоке нужно развивать социальную инфраструктуру, укреплять экономику, создавать современные рабочие места, чтобы там было комфортно жить. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Фото: Павел Гирин/РИА Новости
Путин: Мы поищем решение проблемы ипотечников в аварийном жилье

Вопрос о высоких ценах на жилье и о том, как удержать население, задала журналистка из Владивостока.

"Цены на жилье в Приморском крае достигли каких-то невероятных размеров. Мы практически подходим к московским ценам. На это повлияла и ипотечная программа. Мы вошли в тройку регионов по оттоку населения. Все бегут от таких цен. Надо что-то делать с ростом цен. Иначе мы останемся без молодежи", - сказала корреспондент, отметив, что при этом в крае строится немало жилья.

По словам Путина, сейчас действительно выстроилась целая цепочка поддержки строительства жилья. Часть ее - и льготная ипотека, которая приводит не только к подорожанию, но и к улучшению условий жизни многих семей.

"Дальний Восток требует особого внимания, и это комплексная работа. Нужно развивать экономику, создавать современные и интересные рабочие места. Развивать социалку, укреплять учебные заведения, чтобы комфортно было жить там", - подчеркнул глава государства, упомянув город Большой Камень, где строится самая крупная в России судоверфь "Звезда".

Люди едут туда на работу и из европейской части России, так как там хорошие зарплаты и интересная работа.

"Надо … работать по всем векторам, и тогда жизнь там станет привлекательной. Работа идет, и ситуация улучшается", - подчеркнул президент.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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