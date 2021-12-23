Иск к Деду Морозу от петербуржца пока не поступил в суд

Иск юриста из Петербурга Игоря Мерзоева к главному Деду Морозу России еще не поступил в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Вологодской области. Предполагается, что он будет подан по месту жительства ответчика - резиденция новогоднего волшебника находится в Великом Устюге.

-Иск пока не поступил в суд, - сообщили в пресс-службе.

Пристальное внимание к необычному требованию - исполнить новогодние желания - привлек вопрос журналиста из Вологодской области на пресс-конференции президента РФ. Владимир Путин отметил, что он тоже юрист из Петербурга и может выступить адвокатом Деда Мороза. Линию защиты он намерен строить на том, что подарки и исполнение желаний Дед Мороз дарит только тем, кто хорошо себя вел. Поэтому причины отношения к нему Деда Мороза петербуржцу надо искать в себе.