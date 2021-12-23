Постановление правительства Ленинградской области от 10 декабря 2021 года № 801 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 14 сентября 2021 года № 590 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2022 год"

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 сентября 2021 года № 590 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области на 2022 год" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1, Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения 12781 рубль, для трудоспособного населения - 13931 рубль, пенсионеров - 10992 рубля, детей - 12398 рублей,".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







