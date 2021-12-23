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23.12.2021 11:18
Рубрика: Экономика

Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску

Текст: Анастасия Селиванова
Первая нитка газопровода "Северный поток-2" уже находится под рабочим давлением, вторая нитка достигнет того же уровня давления до конца этого года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер 23 декабря. Таким образом, газопровод технически будет готов к запуску на полную мощность в ближайшее время.

Заполнение второй нитки газом стартовало на минувшей неделе. Само строительство газопровода завершилось еще в сентябре. В середине ноября был приостановлен процесс сертификации "Северного потока-2": для управления немецкой частью трубы оператора проекта Nord Stream 2 AG обязали создать отдельное юрлицо. Это необходимо для соответствия нормам Третьего энергопакета и запуска газопровода.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Предполагается, что с появлением отдельной штаб-квартиры оператора в Германии процесс сертификации возобновится. После этого проект должен получить еще одно разрешение от Еврокомиссии, но оно не носит обязательного характера. Судя по срокам проведения каждого этапа сертификации, процесс может продлиться до сентября следующего года, писала ранее "РГ".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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