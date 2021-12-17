Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2"

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" началась 17 декабря, сообщает пресс-служба оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.

Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления. Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, говорится в заявлении компании.

В пресс-службе уточнили, что о следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

Строительство "Северного потока-2" было закончено в сентябре этого года. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор) на неопределенный срок приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 в качестве независимого оператора российского газопровода. По законам ФРГ, для управления частью трубопровода на немецкой территории компания должна иметь штаб квартиру в Германии.

Первый этап сертификации должен был занять 4 месяца и завершиться до 8 января 2022 года. Теперь он будет либо продлен на время приостановки процедуры, либо начат заново после оформления новых документов. Из-за размытости формулировок в заявлении немецкого регулятора, точный вывод об этом сделать нельзя.

От двух до четырех месяцев может уйти на оценку проекта Еврокомиссией. Еще до двух месяцев потребуется на принятие окончательного решения немецким регулятором. То есть сертификация может затянуться до конца сентября 2022 года.

Ранее о том, что запуск "Северного потока-2" не произойдет раньше второй половины 2022 года, заявил глава немецкого регулятора Йохен Хоман.