Минэнерго пояснило новые правила расчета тарифов на свет для населения

Новый порядок определения тарифов на электроэнергию дает руководителям регионов право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами. Об этом "Российской газете" заявили в Минэнерго, комментируя постановление правительства.

В ведомстве отметили, что опасаться роста тарифов не стоит. "Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяются ФАС на основании прогноза социально-экономического развития", - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе заявили, что новые правила расширяют "тарифное меню" для регионов и не скажутся на ценах. В надзорном ведомстве подчеркнули, что "тарифы для населения будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан".