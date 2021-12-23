Митрополит Иларион встретился с папой Римским Франциском

В Ватикане председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился с папой Римским Франциском.

Сообщается, что беседа прошла "в духе братства", и на ней обсуждались темы взаимодействия Римско-католической и Русской православной церквей. Также затрагивались темы, которые вызывают взаимную обеспокоенность и для преодоления которых необходимо искать совместные гуманитарные и духовные пути разрешения.

Папа Франциск и митрополит Иларион обменялись дарами - иконописными изображениями Богоматери. Эти подарки связаны с недавними юбилеями предстоятелей обеих церквей. Понтифик отметил 85-летие, а патриарх - 75-летие.

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Напомним, что митрополит Иларион высказывал надежду, что его переговоры с понтификом позволят "обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес", в частности, возможную будущую встречу Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси. Она обсуждается и, возможно, состоится в первой половине 2022 года. Собеседники обсудят, как выживать христианам в современном мире.

"Я думаю, как и в прошлый раз, Папа Римский и патриарх Кирилл будут говорить не о каких-то богословских вопросах, разделяющих православных и католиков, а будут говорить, прежде всего, о том, как христианам выживать в современном мире, где они сталкиваются с гонениями, насилием, риском для жизни", - цитирует ТАСС слова митрополита Илариона.