"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%

Месторождения газа на Украине "уже достаточно истощены" и находятся на финальной стадии эксплуатации. Высушенность недр местами достигает 80%, сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины" со ссылкой на председателя правления компании Юрия Витренко.

В последние несколько лет добыча газа в стране продолжает снижаться. В конце декабря тенденция поменялась на положительную: суточная добыча выросла за счет применения новых технологий и интенсификации бурения, говорится в сообщении.

На минувшей неделе Служба безопасности Украины предупредила, что на украинских ТЭС запас топлива упал до критического уровня, из-за чего велики риски отключения отопления в стране. По данным "Газпрома", к середине декабря Украина уже израсходовала весь газ, закачанный в хранилища перед отопительным сезоном.