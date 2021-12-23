Назван способ моментально очистить картошку для салата и пюре

Один из самых малоприятных моментов в приготовлении картофельного пюре, начинки для пирога, салатов из картошки связан непосредственно с чистой клубней от кожуры после отваривания. Тем более, если нужно приготовить несколько салатов или гарнир для большого количества гостей.

Чтобы быстро избавиться от кожуры, следует готовый картофель сразу после варки погрузить в миску с холодной водой и льдом на 5-10 секунд, передает La Vanguardia со ссылкой на экспертов. После этого нужно слегка потереть каждый клубень - кожица снимается быстро и почти без всякий усилий. Если боитесь обжечься, можно использовать перчатки.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить гречку, чтобы получить максимальную пользу от продукта. Так, при варке крупы надо правильно рассчитать количество воды, чтобы ее потом не сливать. Жидкость, в которой варится гречка, наполняется полезными веществами от крупы, уточнила врач.

Диетолог считает, что перед приготовлением крупы стоит замачивать в воде. Затем сливать жидкость и варить в чистой воде.